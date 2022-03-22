RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

14% території України потребує розмінування

Застряглий в машині снаряд (Фото: objectiv.tv)
Автор: Константин Широкун

Асоціація саперів України заявила, що на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети. Всі ці території надалі підлягають розмінуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Асоціації саперів України.

Підрахунки проводилися за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions. Площа території України становить 603,7 тис. кв. км. І близько 14% з них станом на 21 березня підлягають розмінуванню.

За даними мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, протягом минулого тижня тільки в Києві та Київській області сапери знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України