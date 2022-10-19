У 14 разів більше. Німеччина виділила 6,3 млрд євро на зарядки для електромобілів
Уряд Німеччини затвердив план виділення 6,3 млрд євро протягом трьох років на встановлення зарядних станцій для електромобілів по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
План передбачає 14-кратне збільшення кількості зарядних станцій із нинішніх 70 тисяч до 1 мільйона штук до 2030 року. Німеччина також прагне, щоб до 2030 року на дорогах країни було 15 мільйонів електромобілів.
Станом на 1 вересня 2022 року в Німеччині зареєстровано лише 1,5 млн автомобілів на електротязі. Також уряд розробив прискорену програму одержання дозволів на будівництво зарядних станцій.
Нагадаємо, що німецька розвідка розглядає сценарії, за яких російська влада може зважитися на політичні вбивства в Німеччині.
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