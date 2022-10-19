В 14 раз больше. Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей
Правительство Германии утвердило план по выделению 6,3 млрд евро в течение трех лет на установку зарядных станций для электромобилей по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
План предусматривает 14-кратное увеличение количества зарядных станций с нынешних 70 тысяч до 1 миллиона штук к 2030 году. Германия также стремится к тому, чтобы к 2030 году на дорогах страны было 15 миллионов электромобилей.
По состоянию на 1 сентября 2022 года в Германии зарегистрировано всего 1,5 млн автомобилей на электротяге. Также правительство разработало ускоренную программу получения разрешений на строительство зарядных станций.
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