ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В 14 раз больше. Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей

Новина українською →
Берлин, Среда 19 октября 2022 17:15
В 14 раз больше. Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей Фото: Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии утвердило план по выделению 6,3 млрд евро в течение трех лет на установку зарядных станций для электромобилей по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План предусматривает 14-кратное увеличение количества зарядных станций с нынешних 70 тысяч до 1 миллиона штук к 2030 году. Германия также стремится к тому, чтобы к 2030 году на дорогах страны было 15 миллионов электромобилей.

По состоянию на 1 сентября 2022 года в Германии зарегистрировано всего 1,5 млн автомобилей на электротяге. Также правительство разработало ускоренную программу получения разрешений на строительство зарядных станций.

Напомним, что немецкая разведка рассматривает сценарии, при которых российские власти могут решиться на политические убийства в Германии.

Также мы писали, что из-за теракта на "Северных потоках" и порчи кабелей сети Deutsche Bahn Германия решила улучшить защиту критически важной инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили
NEWS
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет