В 14 раз больше. Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей

Правительство Германии утвердило план по выделению 6,3 млрд евро в течение трех лет на установку зарядных станций для электромобилей по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

План предусматривает 14-кратное увеличение количества зарядных станций с нынешних 70 тысяч до 1 миллиона штук к 2030 году. Германия также стремится к тому, чтобы к 2030 году на дорогах страны было 15 миллионов электромобилей.

По состоянию на 1 сентября 2022 года в Германии зарегистрировано всего 1,5 млн автомобилей на электротяге. Также правительство разработало ускоренную программу получения разрешений на строительство зарядных станций.