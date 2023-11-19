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14:0! Франція встановила рекорд у відборі на Євро 2024 (відео)

Фото: форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе (twitter Kylian Mbappe)
Автор: Максим Шушко

Збірна Франції з футболу обіграла Гібралтар у рамках відбору на чемпіонат Європи 2024 із рекордним рахунком 14:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Голами відзначились: Маркос Тюрам, Заїт-Емері, Джонатан Клосс, Адріен Рабйо, Кінгслі Коман, Усман Дембеле, дубль на рахунку Олів'є Жиру і з хет-риком матч завершила головна зірка французької команди Кіліан Мбаппе.

Також автогол на рахунку гібралтарського захисника Ітана Сантоса. Для нього цей матч видався доволі невдалим, адже Сантос згодом ще й отримав червону картку за грубий фол проти французького півзахисника Заїта-Емері і залишив свою команду в меншості. 

Варто зазначити, що французи забивали на будь-який смак. Наприклад, Мбаппе поклав 12-й гол ледь не з центра поля:

За результатами цього матчу, "Півні" (прізвисько збірної Франції) встановили ряд рекодрів, зокрема:

Це найбільша перемога в історії футбольної зібрної Франції - команда вперше забила більше 10 голів в одному матчі. Попередній рекорд був встановлений у 1995 році в матчі проти Азербайджану - 10:0.

Також це найбільша перемога в історії відбіркових матчів на чемпіонат Європи попередній рекорд належав Німеччині (перемога 13:0 над Сан-Марино у 2006 році).

Результат поєдинку вивявився і "рекордом" для Гібралтару, адже це найбільша поразка в історії їх збірної – попередній антирекорд, 0:9 проти Бельгії у 2019.

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ФранціяФутбол