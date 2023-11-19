14:0! Франция установила рекорд в отборе на Евро 2024 (видео)

Голами отличились: Маркос Тюрам, Заит-Эмери, Джонатан Клосс, Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Усман Дембеле, дубль на счету Оливье Жиру и с хет-риком матч завершила главная звезда французской команды Килиан Мбаппе.

Также автогол на счету гибралтарского защитника Итана Сантоса. Для него этот матч оказался довольно неудачным, ведь Сантос впоследствии еще и получил красную карточку за грубый фол против французского полузащитника Заита-Эмери и оставил свою команду в меньшинстве.

Следует отметить, что французы забивали на любой вкус. К примеру, Мбаппе положил 12-й гол чуть ли не из центра поля:

GOAL: Mbappe has a HATTRICK.



Франция 12-0 Gibraltar



pic.twitter.com/0e4wppSgp4 - CentreGoals. (@centregoals) November 18, 2023

По результатам этого матча, "Петухи" (прозвище сборной Франции) установили ряд рекодров, в частности:

Это самая большая победа в истории футбольной сборной Франции – команда впервые забила более 10 голов в одном матче. Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году в матче против Азербайджана – 10:0.

Также это величайшая победа в истории отборочных матчей на чемпионат Европы предыдущий рекорд принадлежал Германии (победа 13:0 над Сан-Марино в 2006 году).

Результат поединка оказался и "рекордом" для Гибралтара, ведь это самое большое поражение в истории их сборной – предыдущий антирекорд, 0:9 против Бельгии в 2019 году.