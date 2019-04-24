Почти 1300 потребителей газа присоединились к системе газоснабжения в 2018 году, - "Закарпатгаз"

В прошлом году компания "Закарпатгаз" присоединила к системе газоснабжения 1273 потребителей. Среди них частные домовладения, шесть многоэтажных домов и сорок девять коммунально-бытовых предприятий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В прошлом году сотрудники Центров обслуживания клиентов "Закарпатгаза" приняли почти 800 заявлений на присоединение к газораспределительной сети. Больше всего из них – в городах Ужгород, Мукачево и Хуст", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, стоимость услуги присоединения к газораспределительной сети устанавливается Национальной комиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Для каждой области или города – свои цифры. Стоимость услуги за стандартное присоединение на 2019 год для Закарпатья составляет от 12 до 18 тыс. гривен без НДС, не учитывая внутридомовых работ.

"Несмотря на информацию, которую запускают в информационное пространство, о необходимости схождения с "газовой иглы", количество потребителей природного газа в Закарпатье увеличивается. И этому есть логическое объяснение, ведь, газ – дешевый ресурс, если учесть его энергетическую ценность по сравнению с другими видами топлива. Поэтому развитие газоснабжающей сети – вполне закономерна", – говорит в.а.директора по капитальному строительству ПАО "Закарпатгаз" Юрий Паращий.

Для того, чтобы присоединиться к газовым сетям, необходимо обратиться к сотрудникам Центра обслуживания клиентов или в управление клиентского сервиса и подать необходимый пакет документов. Специалисты ПАО "Закарпатгаз" сопровождают и консультируют заказчика на протяжении всего процесса получения услуги.