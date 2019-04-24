Майже 1300 споживачів газу приєдналися до системи газопостачання у 2018 році, - "Закарпатгаз"

В минулому році компанія "Закарпатгаз" приєднала до системи газопостачання 1273 споживачів. Серед них приватні домоволодіння, шість багатоповерхових будинків та сорок дев’ять комунально-побутових підприємств. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У минулому році співробітники Центрів обслуговування клієнтів "Закарпатгазу" прийняли майже 800 заяв на приєднання до газорозподільної мережі. Найбільше з них – в містах Ужгород, Мукачево та Хуст", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, вартість послуги приєднання до газорозподільної мережі встановлюється Національною комісією з питань енергетики та комунальних послуг. Для кожної області чи міста – свої цифри. Вартість послуги за стандартне приєднання на 2019 рік для Закарпаття становить від 12 до 18 тис. гривен без ПДВ, не враховуючи внутрішньобудинкових робіт.

"Попри інформацію, яку запускають у інформаційний простір, про необхідність сходження з "газової голки", кількість споживачів природного газу в Закарпатті збільшується. І цьому є логічне пояснення, адже, газ – дешевий ресурс, якщо врахувати його енергетичну цінність порівняно з іншими видами палива. Тому розбудова газопостачальної мережі – цілком закономірна", – говорить в.о.директора з капітального будівництва ПАТ "Закарпатгаз" Юрій Паращій.

Для того, щоб приєднатися до газових мереж, необхідно звернутися до працівників Центру обслуговування клієнтів чи управління клієнтського сервісу та подати необхідний пакет документів. Фахівці ПАТ "Закарпатгаз" супроводжують та консультують замовника впродовж усього процесу отримання послуги.