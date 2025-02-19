За сутки РФ потеряла 1300 оккупантов и большое количество техники: Генштаб обновил данные

За сутки, с 18 на 19 февраля, российская оккупационная армия потеряла в война против Украины 1300 солдат. Также ВСУ уничтожили 72 артсистемы, 175 дронов и 146 единиц автотехники.

Ситуация на фронте

Напомним, что на фронте по состоянию на вечер 18 февраля произошло 144 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли два ракетных удара с использованием двух ракет и 72 авиационных ударов, применив 94 КАБа. Кроме этого, использовались 1024 дрона-камикадзе и осуществлено 4200 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.



На Покровском направлении, где идут самые тяжелые бои, ВСУ отбили 32 штурма врага. Противник атаковал 43 раза. На этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 352 оккупанта, из них 191 - безвозвратно.

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