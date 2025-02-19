За сутки РФ потеряла 1300 оккупантов и большое количество техники: Генштаб обновил данные
За сутки, с 18 на 19 февраля, российская оккупационная армия потеряла в война против Украины 1300 солдат. Также ВСУ уничтожили 72 артсистемы, 175 дронов и 146 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 862 390 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 10 120 (+19) ед;
- боевых бронированных машин - 21 098 (+23) ед;
- артиллерийских систем - 23 347 (+72) ед;
- РСЗО - 1288 (+3) ед;
- средства ПВО - 1072 (+4) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 861 (+175) ед;
- крылатых ракет - 3064 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 37 825 (+146) ед;
- специальной техники - 3752 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что на фронте по состоянию на вечер 18 февраля произошло 144 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли два ракетных удара с использованием двух ракет и 72 авиационных ударов, применив 94 КАБа. Кроме этого, использовались 1024 дрона-камикадзе и осуществлено 4200 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.
На Покровском направлении, где идут самые тяжелые бои, ВСУ отбили 32 штурма врага. Противник атаковал 43 раза. На этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 352 оккупанта, из них 191 - безвозвратно.
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