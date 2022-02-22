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Почти 130 тысяч клиентов "Черновцыгаза" пользуются онлайн-сервисами

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Черновцы, Вторник 22 февраля 2022 15:44
Почти 130 тысяч клиентов "Черновцыгаза" пользуются онлайн-сервисами Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Ежегодно количество клиентов АО "Черновцыгаз", которые пользуются онлайн-сервисами растет. В 2021 году к сети присоединились 30 тысяч новых пользователей, и на данный момент общее количество пользователей достигло 129 тысяч клиентов компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

"Только в январе этого года, создано более 3 тысяч новых учетных записей. Мы постоянно работаем над усовершенствованием онлайн-сервисов, чтобы наши клиенты имели возможность пользоваться услугами компании, без посещения 104.ua Клиентских пространств", - отмечает коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Голубченко Дмитрий.

По словам пресс-службы, в конце 2021 года было обновлено приложение 104.ua. теперь пользователи могут передавать показания счетчика, просто сфотографировав прибор учета.

"Обновленный приложение дает возможность отслеживать текущий баланс, легко проводить расчеты за газ и его распределение, просмотреть историю платежей и потребления за последние 3 года, а также предоставляет базовую информацию лицевого счета и возможность заказать звонок для консультации с Оператором ГРМ или поставщиком", - говорится в сообщении.

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