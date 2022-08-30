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Более 130 прилетов в Сумской области за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты 30 августа неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали более 130 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, россияне обстреливали территории Хотынской, Рычкивской и Великописаревской общин. Всего было зафиксировано 133 прилета.

Утром россияне били из самолета, который открыл огонь с территории РФ. 3 ракеты прилетели на окраине Хотынской и Рычкивской общин. Позже оккупанты нанесли удар из миномета, ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. В результате никто не пострадал.

Также Живицкий заявил во время выступления в эфире национального телемарафона, что эвакуация населения на зиму из региона не планируется, хотя россияне обстреливают область ежедневно.

Напомним, что оккупанты обстреляли 6 общин в Сумской области 28 августа.

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