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Понад 130 прильотів у Сумській області за добу: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти 30 серпня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували понад 130 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, росіяни обстрілювали території Хотіньської, Річківської та Великописарівської громад. Загалом було зафіксовано 133 прильоти.

Вранці росіяни гатили з літака, який відкрив вогонь з території РФ. 3 ракети прилетіли на околиці Хотінської та Річківської громад. Пізніше окупанти завдали удару з міномета, ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Також Живицький заявив під час виступу в ефірі національного телемарафону, що евакуація населення на зиму з регіону не планується, хоча росіяни обстрілюють область щоденно.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли 6 громад у Сумській області 28 серпня.

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