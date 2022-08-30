Понад 130 прильотів у Сумській області за добу: в ОВА розповіли про наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

За словами Живицького, росіяни обстрілювали території Хотіньської, Річківської та Великописарівської громад. Загалом було зафіксовано 133 прильоти.

Вранці росіяни гатили з літака, який відкрив вогонь з території РФ. 3 ракети прилетіли на околиці Хотінської та Річківської громад. Пізніше окупанти завдали удару з міномета, ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Також Живицький заявив під час виступу в ефірі національного телемарафону, що евакуація населення на зиму з регіону не планується, хоча росіяни обстрілюють область щоденно.