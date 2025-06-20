13 корисних функцій Google Chrome, які підвищать вашу продуктивність

Google Chrome - один із найпопулярніших браузерів у світі, яким користуються мільярди людей. Але далеко не всі знають, що в ньому приховано безліч корисних функцій, здатних зробити роботу в інтернеті швидшою і зручнішою.
РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld розповідає, які приховані функції Chrome зроблять пошук в інтернеті простішим і зручнішим.
У Chrome можна створити окремі профілі для різних цілей, наприклад, для роботи, хобі або особистого користування. У кожного акаунта буде свій набір даних: закладки, паролі, історія переглядів, відкриті вкладки тощо.
Це зручно: перемикаючись між профілями, ви не змішуєте особисті та робочі процеси. Щоб керувати такими акаунтами, потрібно натиснути на іконку користувача в правому верхньому кутку браузера.
Якщо хтось просить у вас комп'ютер "на хвилинку", не поспішайте віддавати пристрій із вашими відкритими вкладками. Chrome дає змогу запустити гостьовий профіль - він не зберігає історію, паролі та не має доступу до ваших даних.
На відміну від режиму інкогніто, гостьовий профіль повністю ізольований від інших акаунтів. Увімкнути його можна через меню вибору користувача в правому верхньому куті.
Користуєтеся Chrome і на ноутбуці, і на смартфоні? Увімкніть синхронізацію - і ваші закладки, паролі, історія та інші дані будуть доступні на всіх пристроях.
Для цього потрібно авторизуватися в Chrome під своїм Google-акаунтом і натиснути "Увімкнути синхронізацію" в налаштуваннях. Ви самі обираєте, що саме буде синхронізуватися - від паролів до налаштувань.
Читаєте цікаву статтю на ноутбуці, а потім хочете продовжити з телефона? Chrome дає змогу надсилати посилання між вашими пристроями.
Для цього достатньо натиснути правою кнопкою миші на вкладці або в адресному рядку і вибрати пункт "Відправити на пристрій". Головна умова - пристрої мають бути прив'язані до одного Google-акаунту.
Якщо ви залишили відкриті вкладки на одному пристрої, ви можете відкрити їх з іншого. Наприклад, продовжити читання або роботу на планшеті, перебуваючи поза домом.
Для цього в меню Chrome відкрийте "Історія", "Історія", "Вкладки з інших пристроїв". Тут з'являться всі активні сесії - просто клікніть на потрібну вкладку.
Якщо ви часто тримаєте десятки вкладок одночасно, функція групування допоможе навести порядок. Вкладки можна об'єднувати за темами, наприклад, "Робота", "Покупки", "Відпустка", - і згортати групи, щоб заощадити місце в панелі.
Створити групу можна двома способами:
Випадково закрили важливу сторінку? Повернути її можна в одне натискання - поєднання клавіш Ctrl + Shift + T (Cmd + Shift + T на Mac) відкриє останню закриту вкладку. Повторне натискання відкриє наступну за порядком.
Альтернатива: у меню Chrome зайдіть в "Історію", "Недавні вкладки" - тут відображаються останні вісім закритих сторінок.
Chrome пропонує два режими перегляду історії: за датою і за групами. Групування дає змогу бачити відвідані сайти не тільки в хронологічному порядку, а й за тематикою - наприклад, усі вкладки, відкриті під час пошуку авіаквитків або під час вивчення однієї теми.
Щоб відкрити історію, натисніть на три крапки, потім "Історія" і ще раз "Історія". У лівій частині екрана можна вибрати формат відображення, а також очистити дані за потрібний період.
Для досвідчених користувачів у Chrome є доступ до експериментальних функцій - так званих "прапорці". Це можливості, які ще не з'явилися в стабільній версії браузера, але вже доступні для тестування.
Щоб відкрити розділ, введіть в адресному рядку chrome://flags.
Ви побачите список усіх доступних функцій. Активувати їх можна за допомогою меню, що випадає поруч із потрібною опцією. Однак Google попереджає: використання "прапорів" може вплинути на стабільність роботи браузера, тож експериментуйте обережно.
Якщо ви віддаєте перевагу темному інтерфейсу навіть удень - Chrome підтримує темну тему і для сайтів. Увімкнути її можна двома способами:
Через налаштування:
Через прапори:
Стартова сторінка - це те, що ви бачите відразу після відкриття браузера. Chrome пропонує три варіанти запуску:
Щоб вибрати потрібний режим, відкрийте меню (три крапки в правому верхньому кутку), потім - "Налаштування" і "Під час запуску".
Два перші варіанти не потребують додаткових налаштувань. Якщо ви виберете третій, доведеться вручну вказати сайти, які відкриватимуться щоразу.
Якщо ви часто працюєте з одними й тими самими сайтами, варто вибрати "Продовжувати з того місця, де зупинилися" - це економить час.
Для управління закладками та збереженими сторінками відкрийте меню, "Закладки та списки". Тут можна:
Закладки зручні для часто відвідуваних сайтів, а список для читання - ідеальний для тимчасового зберігання статей або посилань, до яких ви хочете повернутися пізніше. Це допомагає тримати панель вкладок у порядку.
Розширення - це невеликі плагіни, які додають у Chrome нові можливості: автоматизація завдань, зміна інтерфейсу, блокування реклами, менеджери завдань і багато іншого.
Щоб керувати розширеннями, натисніть на значок із пазлом праворуч від адресного рядка і виберіть "Управління розширеннями". Відкриється окрема вкладка, де можна:
У магазині розширень є сотні варіантів для підвищення продуктивності, безпеки, комфорту роботи, а також для розваг і спілкування.
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