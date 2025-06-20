13 полезных функций Google Chrome, которые повысят вашу продуктивность

Google Chrome - один из самых популярных браузеров в мире, которым пользуются миллиарды людей. Но далеко не все знают, что в нем скрыто множество полезных функций, способных сделать работу в интернете быстрее и удобнее.
РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld рассказывает, какие скрытые функции Chrome сделают поиск в интернете проще и удобнее.
В Chrome можно создать отдельные профили для разных целей, например, для работы, хобби или личного пользования. У каждого аккаунта будет свой набор данных: закладки, пароли, история просмотров, открытые вкладки и так далее.
Это удобно: переключаясь между профилями, вы не смешиваете личные и рабочие процессы. Чтобы управлять такими аккаунтами, нужно нажать на иконку пользователя в правом верхнем углу браузера.
Если кто-то просит у вас компьютер "на минутку", не спешите отдавать устройство с вашими открытыми вкладками. Chrome позволяет запустить гостевой профиль - он не сохраняет историю, пароли и не имеет доступа к вашим данным.
В отличие от режима инкогнито, гостевой профиль полностью изолирован от остальных аккаунтов. Включить его можно через меню выбора пользователя в правом верхнем углу.
Пользуетесь Chrome и на ноутбуке, и на смартфоне? Включите синхронизацию - и ваши закладки, пароли, история и другие данные будут доступны на всех устройствах.
Для этого нужно авторизоваться в Chrome под своим Google-аккаунтом и нажать "Включить синхронизацию" в настройках. Вы сами выбираете, что именно будет синхронизироваться - от паролей до настроек.
Читаете интересную статью на ноутбуке, а потом хотите продолжить с телефона? Chrome позволяет отправлять ссылки между вашими устройствами.
Для этого достаточно нажать правой кнопкой мыши на вкладке или адресной строке и выбрать пункт "Отправить на устройство". Главное условие - устройства должны быть привязаны к одному Google-аккаунту.
Если вы оставили открытые вкладки на одном устройстве, вы можете открыть их с другого. Например, продолжить чтение или работу на планшете, находясь вне дома.
Для этого в меню Chrome откройте "История", "История", "Вкладки с других устройств". Здесь появятся все активные сессии - просто кликните по нужной вкладке.
Если вы часто держите десятки вкладок одновременно, функция группировки поможет навести порядок. Вкладки можно объединять по темам, например, "Работа", "Покупки", "Отпуск", - и сворачивать группы, чтобы сэкономить место в панели.
Создать группу можно двумя способами:
Случайно закрыли важную страницу? Вернуть ее можно в одно нажатие - сочетание клавиш Ctrl + Shift + T (Cmd + Shift + T на Mac) откроет последнюю закрытую вкладку. Повторное нажатие откроет следующую по порядку.
Альтернатива: в меню Chrome зайдите в "Историю", "Недавние вкладки" - здесь отображаются последние восемь закрытых страниц.
Chrome предлагает два режима просмотра истории: по дате и по группам. Группировка позволяет видеть посещенные сайты не только в хронологическом порядке, но и по тематике - например, все вкладки, открытые при поиске авиабилетов или при изучении одной темы.
Чтобы открыть историю, нажмите на три точки, затем "История" и еще раз "История". В левой части экрана можно выбрать формат отображения, а также очистить данные за нужный период.
Для опытных пользователей в Chrome есть доступ к экспериментальным функциям - так называемым "флагам". Это возможности, которые еще не появились в стабильной версии браузера, но уже доступны для тестирования.
Чтобы открыть раздел, введите в адресной строке chrome://flags.
Вы увидите список всех доступных функций. Активировать их можно с помощью выпадающего меню рядом с нужной опцией. Однако Google предупреждает: использование "флагов" может повлиять на стабильность работы браузера, так что экспериментируйте осторожно.
Если вы предпочитаете темный интерфейс даже днем - Chrome поддерживает темную тему и для сайтов. Включить ее можно двумя способами:
Через настройки:
Через флаги:
Стартовая страница - это то, что вы видите сразу после открытия браузера. Chrome предлагает три варианта запуска:
Чтобы выбрать нужный режим, откройте меню (три точки в правом верхнем углу), затем - "Настройки" и "При запуске".
Два первых варианта не требуют дополнительных настроек. Если вы выберете третий, придется вручную указать сайты, которые будут открываться каждый раз.
Если вы часто работаете с одними и теми же сайтами, стоит выбрать "Продолжать с того места, где остановились" - это экономит время.
Для управления закладками и сохраненными страницами откройте меню, "Закладки и списки". Здесь можно:
Закладки удобны для часто посещаемых сайтов, а список для чтения - идеален для временного хранения статей или ссылок, к которым вы хотите вернуться позже. Это помогает держать панель вкладок в порядке.
Расширения - это небольшие плагины, которые добавляют в Chrome новые возможности: автоматизация задач, изменение интерфейса, блокировка рекламы, менеджеры задач и многое другое.
Чтобы управлять расширениями, нажмите на значок с пазлом справа от адресной строки и выберите "Управление расширениями". Откроется отдельная вкладка, где можно:
В магазине расширений есть сотни вариантов для повышения продуктивности, безопасности, комфорта работы, а также для развлечений и общения.
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