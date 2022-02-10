Почти 13 градусов тепла: в Антарктиде обновлен температурный рекорд

Как отмечается в сообщении, аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, который расположен севернее "Вернадского".

Ученые связывают такое резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

Атмосферная река - это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро перенесла теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. Эффект "горного фена" - это сильный теплый ветер с гор. Когда на станции был зарегистрирован температурный рекорд, сила ветра была довольно высокая - 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет влагу и нагревается). Поскольку вследствие усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов в дальнейшем будет усиливаться.

"Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата", - отмечают ученые.