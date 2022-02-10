Майже 13 градусів тепла: в Антарктиді оновлений температурний рекорд

Як зазначається в повідомленні, аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

Атмосферна ріка - це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду. Ефект "гірського фену" - це сильний теплий вітер з гір. Коли на станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока - 27,9 м/c. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься.

"Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату", - зазначають науковці.