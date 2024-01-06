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До -13 градусів. Синоптики розповіли, куди сьогодні вже добереться похолодання

Фото: синоптики розповіли, куди сьогодні вже добереться похолодання (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Похолодання, яке очікується в Україні з 7 січня, дасться взнаки вже 6 січня в Сумській та Чернігівській областях. Тут уночі буде до -13 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У північній частині сніг, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, на решті території без опадів. На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, на Волині та Рівненщині місцями ожеледь", - розповіли синоптики.

Температура вночі 2-7° морозу, в Чернігівській та Сумській областях 8-13° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, в південно-західних областях 7-12° тепла, в північній частині країни 0-5° морозу.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні

В Україні 7-9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. У подальшому температура підвищиться, але залишиться мінусовою. Зокрема, до кінця наступного тижня часом сніг, морози послабнуть.

Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. 

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