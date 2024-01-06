До -13 градусів. Синоптики розповіли, куди сьогодні вже добереться похолодання

"У північній частині сніг, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, на решті території без опадів. На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, на Волині та Рівненщині місцями ожеледь", - розповіли синоптики.

Температура вночі 2-7° морозу, в Чернігівській та Сумській областях 8-13° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, в південно-західних областях 7-12° тепла, в північній частині країни 0-5° морозу.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні

В Україні 7-9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. У подальшому температура підвищиться, але залишиться мінусовою. Зокрема, до кінця наступного тижня часом сніг, морози послабнуть.

Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.