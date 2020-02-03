126 виробників "зеленої енергії" вимагають від Зеленського зупинити тиск на галузь

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В Асоціації закликають президента особисто розібратися в ситуації

Упродовж останніх місяців українську енергетику лихоманить через впровадження нової моделі ринку, яку поспіхом і недостатньо опрацьовану запровадив парламент попереднього скликання. Про це йдеться в відкритому листі Української асоціації відновлюваної енергії (УАВЕ) на адресу президента України Володимира Зеленського через тиск на виробників "зеленої" електроенергії та інвесторів.

Як зазначається у зверненні, сьогодні на ринку створюється штучний дефіцит коштів, а за вироблену електроенергію перед виробниками не розраховуються, і заборгованість перед ними "вже перевищує мільярдні суми", тоді як регулятор - НКРЕКП - не переглядає тарифи, щоб стабілізувати розрахунки.

"Представники уряду і комітету Ради з питань паливно-енергетичного комплексу говорять ультиматумами і оприлюднять вже 15-й варіант майбутніх змін, які істотно різняться між собою, що є дуже дивним", - йдеться в тексті листа.

В Асоціації відзначають, що велика кількість гравців на ринку мають кредити в державних банках, а також в Європейському банку реконструкції та розвитку.

"У державних банків є всі можливості оголошувати компанії неплатоспроможними і забирати їхнє майно тільки через те, що органи центральної влади прямо порушують дані ними раніше гарантії?", - запитують в УАВЕ.

Разом з тим, стверджують в Асоціації, уряд не стверджує п'ятирічний план квот на будівництво нової генерації, в той час як було "затверджено черговий мільярд гривень субсидій на виплати шахтарям".

"Пане президент! Ми сумлінні платники податків і свідомі громадяни України. На що штовхає нас ця брутальна атака влади? Поточна ситуація змусить виробників звертатися з судовими позовами до юрисдикції Європейського Союзу до Держави Україна у зв'язку з порушенням умов, укладених раніше контрактів і умов Європейської енергетичної хартії? Ми хочемо розвивати нашу спільну країну, а не сперечатися з її владою", - йдеться в листі.

Представники УАВЕ нагадали, що загальний обсяг підтримки сектора відновлюваної енергетики становить близько 5% від загального ринку електроенергії.

"Наша сфера є абсолютно відкритою, залучаючи щорічно тисячі нових учасників і точно не є ворогом української держави. Ми розуміємо необхідність болючих змін і змушені йти на втрату мільйонів доларів, вкладених в девелопмент нових проектів. Але ми ніколи не погодимося на знищення сфери, яку створювали тяжкою працею останні 11 років на догоду фінансово-промисловим групам, які контролюють традиційну енергетику і медіа", - підкреслюють в УАВЕ.

Учасники ринку нагадали, що за останні 11 років у відновлювану енергетику інвестовано близько 10 млрд євро, дві третини з яких - за останні роки. І якщо Україна не продовжить реформу енергетичного сектору, не буде підтримувати розвиток "зеленої" е/е і не скорочувати частку атомної енергетики та вугільної генерації, країна "не вибереться з кола технічно відсталих країн третього світу". А проблеми екології через роботиу зношених АЕС та вугільних ТЕС будуть тільки накопичуватися і забруднювати навколишнє середовище.

"Просимо про зустріч і хочемо, щоб нас почули", - підкреслили в Українській асоціації відновлюваної енергії, закликаючи президента приділити особисту увагу ситуації, що склалася в енергетичній сфері.