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Из 125 сотрудников СБ британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться только один человек

Автор: Анна Полисученко

Из 125 сотрудников СБ британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться только один человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Мужчина работал в службе безопасности, осуществлявшей охрану британского посольства. Он рассказал, что для того, чтобы покинуть Афганистан, ему пришлось простоять в аэропорту шесть дней и удалось улететь из Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов. Сейчас он вместе с семьей отбывает карантин в одном из отелей Лондона.

Он рассказал, что переживает за своих бывших коллег, которые не смогли покинуть территорию Афганистана. Некоторые получают сообщения с угрозами.

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ТалибанВеликобританияАфганистанКабул