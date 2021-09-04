З 125 співробітників СБ британського посольства в Кабулі змогла евакуюватися тільки одна людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Чоловік працював у Службі безпеки, що здійснювала охорону британського посольства. Він розповів, що для того, щоб покинути Афганістан, йому довелося простояти в аеропорту шість днів і вдалося полетіти з Кабула на одному з останніх евакуаційних рейсів. Зараз він разом з сім'єю відбуває карантин в одному з готелів Лондона.

Він розповів, що переживає за своїх колишніх колег, які не змогли покинути територію Афганістану. Деякі отримують повідомлення з погрозами.