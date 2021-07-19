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Более 1200 военных из трех стран: в Украине начались военные учения "Три меча"

Автор: РБК-Украина

Во Львовской области начались военные учения "Три меча". В них принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши и Литвы, которые входят в литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Учения "Три меча" впервые проходят на территории Украины. Военные учения направлены на улучшение и углубление партнерства и военного сотрудничества стран Люблинского треугольника: Польши, Литвы и Украины.

В рамках учений военные будут проводить стрельбы из стрелкового оружия, осуществлять полеты на вертолетах армейской авиации. На учебных участках полигона будет использовать бронетехнику.

Во время учений территорию Яворивского полигона будут охранять подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

В учениях примут участие также 200 боевых машин из четырех стран - Литвы, Польши, Украины и США. Военные учения продлятся до 30 июля.

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военные ученияУкраина