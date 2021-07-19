Більше 1200 військових з трьох країн: в Україні почалися військові навчання "Три мечі"

Навчання "Три мечі" вперше проходять на території України. Військові навчання спрямовані на покращення та поглиблення партнерства та військового співробітництва країн Люблінського трикутника: Польщі, Литви та України.

У рамках навчань військові проводитимуть стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуть польоти на вертольотах армійської авіації. На навчальних ділянках полігону використовуватиме бронетехніку.

Під час навчань територію Яворівського полігону охоронятимуть підрозділи військової служби правопорядку Збройних сил України.

У навчаннях візьмуть участь також 200 бойових машин з чотирьох країн - Литви, Польщі, України та США. Військові навчання триватимуть до 30 липня.