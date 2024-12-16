За 120 тисяч євро: електричний Renault 5 Turbo отримав динаміку суперкара

Для порівняння, серійний міський електромобіль Renault 5 у топовому виконанні має 150 сил та з місця до першої сотні розганяється приблизно за 8 секунд. Споріднений електричний хетчбек Alpine A290 має вже 220 кінських сил і прискорюється з місця до 100 кілометрів на годину за 6,4 секунди.

На відміну від "цивільного" Renault 5, прототип також отримав трубчастий каркас. За даними британських та французьких ЗМІ, Renault 5 Turbo 3E може отримати композитний кузов. Враховуючи скільки він коштує, тираж, швидше за все, обмежать. Ціна новинки може сягнути 120 тисяч доларів.