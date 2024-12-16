За 120 тысяч евро: электрический Renault 5 Turbo получил динамику суперкара

Для сравнения, серийный городской электромобиль Renault 5 в топовом исполнении имеет 150 сил и с места до первой сотни разгоняется примерно за 8 секунд. Родственный электрический хэтчбек Alpine A290 имеет уже 220 лошадиных сил и ускоряется с места до 100 километров в час за 6,4 секунды.

В отличие от "гражданского" Renault 5, прототип также получил трубчатый каркас. По данным британских и французских СМИ, Renault 5 Turbo 3E может получить композитный кузов. Учитывая сколько он стоит, тираж, скорее всего, ограничат. Цена новинки может достичь 120 тысяч долларов.