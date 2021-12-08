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Было более 12 тысяч желающих: NASA выбрало кандидатов для полета на Луну

Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) активно готовится к предстоящему полету на Луну. Уже было отобрано 10 кандидатов: шесть мужчин и четыре женщины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Вскоре кандидаты начнут подготовку к космическим полетам, которая продлится в течение двух лет.

Стоит отметить, что избранники "Группы 23" - являются лишь кандидатами, в связи с чем, вероятно, что кто-то из них может и не пройти тренировку. Всего управление получило почти 12 тысяч заявок от желающих стать астронавтами.

Будущий экипаж обязан уметь работать не только в открытом космосе, но и на околоземных космических станциях. Конечно, их также обучат пилотированию новых космических кораблей: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner.

Кто попал в "Группу 23"

  • 32-летняя Николь Айерс - майор ВВС США, опытный пилот, совершившая более 200 боевых вылетов;

  • 37-летний Маркос Берриос - майор ВВС США, совершивший более 100 боевых вылетов;

  • 35-летняя Кристина Бирч - бакалавр математики, биохимии и молекулярной биофизики. В то же время женщина является и пилотом-испытателем с опытом работы в аэрокосмической отрасли;

  • 36-летний Дениз Бьорнхэм - лейтенант ВМС США;

  • 42-летний Люк Делани - майор Корпуса морской пехоты США в отставке;

  • 35-летний Андре Дуглас - бакалавр и магистр машиностроения;

  • 39-летний Джек Хетувей - командир ВМС США;

  • 45-летняя Анил Менон - подполковник ВВС США;

  • 38-летний Кристофер Уильямс - бакалавр физики, доктор астрофизики;

  • 38 - летняя Джессика Виттнер - лейтенант-командир ВМС США.

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NASA