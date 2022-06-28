От 12 тысяч евро. Сколько стоят квартиры у моря в Болгарии

В Болгарии – самое доступное жилье в Европе

Болгария является одной из самых доступных стран в Европейском Союзе и страной с самым низким доходом, по версии Check in Price. Уровень жизни в этой стране ниже среднего по европейским стандартам, а квартиры и дома – довольно дешевые.

Цены на недвижимость в Болгарии довольно низкие по всей стране, что в сельской местности, что у моря и даже в столице.

Фото: Пример двухкомнатной квартиры в новостройке в Созополе за 38 тысяч евро (скриншот РБК-Украина/realestates.bg)

София — одна из самых дешевых столиц Европы, где цена в центре города за квадратный метр колеблется от 1000 до 2000 долларов.

Цены на квартиры в среднем колеблются от 500 до 800 евро за квадратный метр, элитная недвижимость обойдется от 1000 евро за "квадрат".

Например, мини-квартиру (студию) с мебелью можно найти от 12-13 тысяч евро на побережье, за 2 комнаты придется заплатить 30-40 тысяч евро в зависимости от дома и района.

Спрос на качественную недвижимость в Болгарии превышает предложение, поэтому цены продолжают расти. В 2022 году прогнозируют рост цен на 10-15%, что связано также с общемировой инфляцией.

Как купить недвижимость украинцам: правила

Украинцам для покупки квартиры в Болгарии достаточно загранпаспорта, а для покупки земельного участка с домом необходимо зарегистрировать юрлицо. Процедура занимает до месяца и обходится в несколько сотен евро.

После выбора объекта недвижимости необходимо внести резервационный депозит, который не превышает 10% стоимости квартиры или дома. Затем жилье снимают с продажи и подписывают предварительный договор. Документ на право собственности подписывается у болгарского нотариуса, в районе которого находится квартира. Покупателю при этом достаточно иметь при себе только загранпаспорт.

Фото: Примеры самых низких цен на квартиры-студии в курортных зонах (скриншот РБК-Украина/propertyunder20k.com)

Сайты, где искать жилье в Болгарии

Покупать недвижимость за границей удобнее с помощью местных или международных агентств недвижимости. Для покупателей из Украины и других постсоветских стран есть удобные многоязычные сайты компаний, работающих на рынке Болгарии.

Все же изучить цены и предложения в разных локациях стоит сначала на популярных сайтах недвижимости. В объявлениях важно обращать на статус "Act 16" – он говорит о том, что жилье сдано и разрешено для эксплуатации.

imot.bg – один из самых популярных среди болгарских сайтов недвижимости;

один из самых популярных среди болгарских сайтов недвижимости; realestates.bg – известный сайт поиска жилья с русскоязычной версией;

– известный сайт поиска жилья с русскоязычной версией; idealestatebg.com – портал по поиску вторичной недвижимости;

realting.com – варианты в Болгарии на международной платформе по недвижимости;

all-real-estate.com - варианты бюджетной недвижимости в 109 странах.

В каких курортных локациях можно найти недорогое жилье

Жить у моря в Болгарии можно в своей квартире в популярных курортных локациях – Бургас и Варна (курорт Солнечный берег), Несебр, Созополь, Свети-Влас. При этом стоимость такого жилья многим будет вполне по карману.

Фото: Цены на квартиры в приморских локациях Болгарии (скриншот РБК-Украина/realting.com)

Например, квартиры-студии с минимальной площадью можно купить по цене от 11-12 тысяч евро - в 3 км от Солнечного берега в селе Танково рядом Несебром по цене 11200 евро продают меблированную мини-квартиру площадью 28 кв. м в доме 2007 года постройки. Апартаменты размещены в жилом комплексе с шестью бассейнами, теннисным кортом, рестораном и регулярным транспортом к морю.

Еще меньшую квартиру на 22 кв. м – спальня с мини-кухней и санузел – продают на первом этаже комплекса в 450 м от моря и "Cacaо beach" в Бургасе. Цена курортного жилья – 19,5 тыс. евро.

Двухкомнатную квартиру в Свети-Влас на 57 кв.м – спальня и гостиная-студия – в комплексе премиум-класса 2015 года постройки, с 10 бассейнами, парком, барами, ресторанами, спортивными площадками продают за 67,8 тыс. евро (резервационный депозит – 2000 евро).

В Созополе квартира в элитной новостройке рядом с пляжем "Харманите" обойдется в 38 тыс. евро – за метраж 34 кв. м. Это апартаменты с одной спальней, гостиной с кухней и прихожей.

Фото: Стоимость бюджетных квартир в Поморие (скриншот РБК-Украина/realestates.bg)

В Поморие на первой линии от моря однокомнатную меблированную квартиру на 33 кв. м можно купить за 27 тыс. евро. Жилье расположено в закрытом комплексе со всеми удобствами, бассейном, баром и детским бассейном.

За вид на море из окон квартиры обычно приходится доплачивать. В Поморие таких видовых вариантов немало. Например, двухкомнатная квартира на 66 кв. м с частичным видом на море в 50 м от пляжа обойдется в 50 тыс. евро, а трехкомнатная на 114 кв. м на первой линии - в 77900 евро.