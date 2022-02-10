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До +12. Потепление продолжается, а осадки отступают: прогноз погоды на сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 февраля в Украине продолжится потепление, местами температура днем достигнет +12 градусов. При этом мокрый снег с дождем местами ожидается ночью, а днем без существенных осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в западных и северных областях, днем в восточной части - небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Облачность будет чередоваться с солнечными прояснениями.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем +6 +11, ночью +2 +4 градуса;
  • на севере страны +4 +8 градусов днем, ночью 0 +3;
  • в восточных областях днем +3 +5, а ночью 0 -2 градуса;
  • на юге страны +6 +12 градусов днем, ночью 0 -2;
  • в центральных областях +4 +8 днем, а ночью от -1 до +2 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью будет идти мокрый снег с дождем. Днем без существенных осадков. Столбики термометра днем будет колебаться в пределах +6 +8 градусов, а ночью +1 +3. Облачно с прояснениями, на дорогах местами гололедица.

Напомним, вчера в горах выпало 70 см снега, засыпало одну высокогорных метеостанций - Плай.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине текущая неделя начнется с мокрого снега, а закончиться потеплением.

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Погода в Украине