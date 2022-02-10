До +12. Потепление продолжается, а осадки отступают: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 10 февраля в Украине продолжится потепление, местами температура днем достигнет +12 градусов. При этом мокрый снег с дождем местами ожидается ночью, а днем без существенных осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня ночью в западных и северных областях, днем в восточной части - небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Облачность будет чередоваться с солнечными прояснениями.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице ночью будет идти мокрый снег с дождем. Днем без существенных осадков. Столбики термометра днем будет колебаться в пределах +6 +8 градусов, а ночью +1 +3. Облачно с прояснениями, на дорогах местами гололедица.
Напомним, вчера в горах выпало 70 см снега, засыпало одну высокогорных метеостанций - Плай.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине текущая неделя начнется с мокрого снега, а закончиться потеплением.