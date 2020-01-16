12 февраля состоится II Business & Legal Agri Forum

Аграрная отрасль стоит перед самым большим вызовом со дня обретения Украиной независимости — введением рынка земли сельскохозяйственного назначения. В ходе II Business & Legal Agri Forum, который состоится 12 февраля 2020 года, эксперты будут искать ответы на актуальные вопросы функционирования сельхозпроизводства в этот турбулентный период, защиті инвестиций и привлечения финансирования для реализации инновационных проектов в агробизнесе и использования новейших ІТ-технологий.

Производители удобрений и СЗР расскажут, как выращивать большие урожаи, поставщики сельхозтехники — быстро и без потерь собрать выращенное, трейдеры и логисты — выгодно продать на экспорт или переработку, а юристы поделятся рецептами эффективной защиты ваших интересов на каждом из этапов.

Программа и регистрация доступны по ссылке: pravo.ua/event/agri2020

Для представителей аграрного сектора — скидка 50 %

Дата проведения: 12 февраля 2020 года

Время проведения: 10:00-18:00

Место проведения: гостиница "Премьер Палас" (г. Киев, ул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7 / 29)

Организатор: газета "Юридическая практика"

В фокусе Форума:

Рынок земли: украинская перспектива

Smart Agri

Правовое сопровождение агросектора

International Trade. Commodities

Контакты:

Наталия Булко, оплата участия

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Олесь Евтеев, координатор Форума

(097) 753-72-96, o.evteev@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua