12 лютого відбудеться II Business & Legal Agri Forum

Аграрна галузь стоїть перед найбільшим викликом від часу набуття Україною незалежності – запровадженням ринку земель сільськогосподарського призначення. На II Business & Legal Agri Forum, який відбудеться 12 лютого 2020 року, експерти шукатимуть відповіді на актуальні питання функціонування сільгоспвиробництва в цей турбулентний період, захисту інвестицій та залучення фінансування для реалізації інноваційних проєктів в агробізнесі та використання новітніх ІТ-технологій.

Виробники добрив і ЗЗР розкажуть, як вирощувати більші врожаї, постачальники сільгосптехніки – швидко і без втрат зібрати вирощене, трейдери та логісти – вигідно продати на експорт чи переробку, а юристи поділяться рецептами ефективного захисту ваших інтересів на кожному з етапів.

Програма та реєстрація доступні за посиланням: pravo.ua/event/agri2020

Для представників аграрного сектору — знижка 50 %

Дата проведення: 12 лютого 2020 року

Час проведення: 10:00-18:00

Місце проведення: готель "Прем'єр Палац" (м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7 / 29)

Організатор: газета "Юридическая практика"

У фокусі Форуму:

Ринок землі: українська перспектива

Smart Agri

Правовий супровід агросектору

International Trade. Commodities

Контакти:

Наталія Булко, оплата участі

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Мар'яна Скорук, івент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Олесь Євтєєв, координатор Форуму

(097) 753-72-96, o.evteev@pravo.ua

Дар'я Сваткова, з питань партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua