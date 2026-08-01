ua en ru
Сб, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

По 12 дітей у кімнаті та цвіль в укритті: у таборі "Артек Закарпаття" виявили порушення

17:17 01.08.2026 Сб
2 хв
Під час повітряної тривоги діти залишалися в корпусі, ховаючись за двома стінами
aimg Валерія Абабіна
По 12 дітей у кімнаті та цвіль в укритті: у таборі "Артек Закарпаття" виявили порушення Фото: Дитячий табір "Артек" на Закарпатті (artek.ua.prozhyvannya-zakarpatti)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У таборі "Артек Закарпаття" виявили серйозні порушення умов для дітей. На момент перевірки там відпочивали 287 дітей із прифронтових регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

Омбудсман повідомив, що доручив провести моніторинг табору після появи в соцмережах інформації про можливі порушення прав дітей.

Перевірку провів його представник у Закарпатській області Андрій Крючков, а її результати підтвердили порушення.

Умови проживання і харчування

У харчоблоці зафіксували антисанітарію, мух та порушення умов зберігання продуктів. Гнилі овочі та фрукти зберігали разом зі свіжими, а дієтичного меню для дітей, які його потребують, не було.

По 12 дітей у кімнаті та цвіль в укритті: у таборі &quot;Артек Закарпаття&quot; виявили порушенняФото: Умови проживання у таборі "Артек Закарпаття". (t.me/dmytro_lubinetzs)

У кімнатах розміщували по 12 дітей. Меблі та постіль зношені, належних місць для особистих речей немає, на стінах - пліснява та грибок.

Душових кабін недостатньо, вода подається лише у визначені години, немає належного рівня приватності.

Небезпека під час тривог

Найбільше занепокоєння викликала безпека дітей під час повітряної тривоги. Укриття виявилося сирим, з пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання.

За словами Лубінця, діти розповіли, що під час тривоги переважно залишаються в корпусі та використовують "правило двох стін".

"Це неприпустимо! Дитина не повинна ховатися від російської ракети за двома стінами. У дитячому таборі має бути безпечне укриття", - наголосив омбудсман.

Проблеми на території

На території табору відсутні суцільне огородження, належне освітлення та відеоспостереження. Частина майданчиків перебуває в аварійному стані, басейн не працює.

Яких заходів вимагає омбудсман

Лубінець направив листи голові Закарпатської ОВА та керівнику Головного управління Національної соціальної сервісної служби в області.

Він вимагає перевірити, хто дозволив табору працювати в таких умовах, встановити відповідальних посадовців та вжити невідкладних заходів.

За результатами моніторингу готують звіт із рекомендаціями щодо усунення порушень, а також подання. Кожному виявленому факту нададуть правову оцінку.

Нагадаємо, скандал навколо табору "Артек Закарпаття" розгорівся напередодні, коли батьки почали скаржитися на антисанітарію.

Місцева жителька опублікувала фото, на яких, за її словами, зафіксовані волосся в їжі, пошкоджені меблі, брудні рушники та несправні санвузли.

Умови в таборі пообіцяли перевірити в Мінсоцполітики.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Артек Закарпаття Діти Дмитро Лубінець
Новини
СБУ за ніч уразила три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км
СБУ за ніч уразила три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись