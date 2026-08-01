По 12 дітей у кімнаті та цвіль в укритті: у таборі "Артек Закарпаття" виявили порушення
У таборі "Артек Закарпаття" виявили серйозні порушення умов для дітей. На момент перевірки там відпочивали 287 дітей із прифронтових регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.
Омбудсман повідомив, що доручив провести моніторинг табору після появи в соцмережах інформації про можливі порушення прав дітей.
Перевірку провів його представник у Закарпатській області Андрій Крючков, а її результати підтвердили порушення.
Умови проживання і харчування
У харчоблоці зафіксували антисанітарію, мух та порушення умов зберігання продуктів. Гнилі овочі та фрукти зберігали разом зі свіжими, а дієтичного меню для дітей, які його потребують, не було.
Фото: Умови проживання у таборі "Артек Закарпаття". (t.me/dmytro_lubinetzs)
У кімнатах розміщували по 12 дітей. Меблі та постіль зношені, належних місць для особистих речей немає, на стінах - пліснява та грибок.
Душових кабін недостатньо, вода подається лише у визначені години, немає належного рівня приватності.
Небезпека під час тривог
Найбільше занепокоєння викликала безпека дітей під час повітряної тривоги. Укриття виявилося сирим, з пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання.
За словами Лубінця, діти розповіли, що під час тривоги переважно залишаються в корпусі та використовують "правило двох стін".
"Це неприпустимо! Дитина не повинна ховатися від російської ракети за двома стінами. У дитячому таборі має бути безпечне укриття", - наголосив омбудсман.
Проблеми на території
На території табору відсутні суцільне огородження, належне освітлення та відеоспостереження. Частина майданчиків перебуває в аварійному стані, басейн не працює.
Яких заходів вимагає омбудсман
Лубінець направив листи голові Закарпатської ОВА та керівнику Головного управління Національної соціальної сервісної служби в області.
Він вимагає перевірити, хто дозволив табору працювати в таких умовах, встановити відповідальних посадовців та вжити невідкладних заходів.
За результатами моніторингу готують звіт із рекомендаціями щодо усунення порушень, а також подання. Кожному виявленому факту нададуть правову оцінку.
Нагадаємо, скандал навколо табору "Артек Закарпаття" розгорівся напередодні, коли батьки почали скаржитися на антисанітарію.
Місцева жителька опублікувала фото, на яких, за її словами, зафіксовані волосся в їжі, пошкоджені меблі, брудні рушники та несправні санвузли.
Умови в таборі пообіцяли перевірити в Мінсоцполітики.