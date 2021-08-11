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Более 114 тонн: ООН отправила новую партию гумпомощи на оккупированный Донбасс

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Среда 11 августа 2021 19:26
Более 114 тонн: ООН отправила новую партию гумпомощи на оккупированный Донбасс Фото: ООН отправила новую партию гумпомощи на оккупированный Донбасс (facebook.com/odalug)
Автор: РБК-Украина

ООН отправила новую партию гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс. Гумпомощь в этот раз составила более 114 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения в КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН.

В автомобилях находятся строительные материалы, предметы и оборудования медицинского назначения общим весом более 114 тонн, предназначенные для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории Украины.

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ООН Гуманитарная помощь
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