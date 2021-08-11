ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Понад 114 тонн: ООН відправила нову партію гумдопомоги на окупований Донбас

Новость на русском →
Середа 11 серпня 2021 19:26
Понад 114 тонн: ООН відправила нову партію гумдопомоги на окупований Донбас Фото: ООН відправила нову партію гумдопомоги на окупований Донбас (facebook.com/odalug)
Автор: РБК-Україна

ООН відправила нову партію гуманітарної допомоги на окупований Донбас. Гумдопомога цього разу склала понад 114 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

Прикордонники Луганського загону оформили і пропустили через лінію розмежування в КПВВ "Щастя" 20 автомобілів з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН.

В автомобілях знаходяться будівельні матеріали, предмети та обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Гуманітарна допомога
NEWS
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну