Понад 114 тонн: ООН відправила нову партію гумдопомоги на окупований Донбас
Фото: ООН відправила нову партію гумдопомоги на окупований Донбас (facebook.com/odalug)
ООН відправила нову партію гуманітарної допомоги на окупований Донбас. Гумдопомога цього разу склала понад 114 тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
Прикордонники Луганського загону оформили і пропустили через лінію розмежування в КПВВ "Щастя" 20 автомобілів з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН.
В автомобілях знаходяться будівельні матеріали, предмети та обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України.