Поки 11 млн росіян без туалету вдома, Кремль думає про завоювання міст, - Сікорський

Російська влада більше переймається захопленням чужих міст, ніж умовами життя власних громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави МЗС Польщі Радослава Сікорського в соцмережі X.
За словами Сікорського, останні вимоги російського уряду вкотре продемонстрували проблему політичної культури керівництва РФ - пріоритет завоювань над добробутом населення.
"Останні вимоги російського уряду висвітлюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме, що їх більше турбує завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них ніколи не чув, ніж близько 11 мільйонів росіян, які не мають туалетів у власних домівках", - написав очільник польського МЗС.
Так міністр прокоментував повідомлення про вимоги Москви обмежити розширення НАТО та військову присутність Альянсу в Європі.
За повідомленнями ЗМІ, під час переговорів щодо завершення війни проти України російська сторона знову порушила питання повернення військової присутності НАТО до позицій 1997 року.
Зокрема, йдеться про виведення сил Альянсу з країн його східного флангу, включно з Польщею та державами Балтії.
Москва також домагається блокування подальшого розширення НАТО. Подібні ультиматуми Кремль висував США та європейським країнам ще напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.
Сенатор-республіканець Том Коттон назвав вимогу Кремля щодо відведення військ НАТО абсурдною. На його думку, такі ультиматуми свідчать, що Росія не налаштована домовлятися про мир, а подальші переговори перетворюються на фарс.