За 11 месяцев "Запорожгаз" инвестировал в сети свыше 76,4 млн гривен

С начала года объем инвестиций АО "Запорожгаз" в газораспределительные сети области в 2019 году превысил 80 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основными статьями расходов стали мероприятия по реконструкции сетей, замена непригодных счетчиков газа и обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы компании.

"В течение года осуществлена реконструкция 25 ГРП с полной заменой оборудования на сумму 6,1 млн гривен. Отремонтировано 12 ГРП стоимостью 1,27 млн гривен, установлено 84 полностью новых шафних пунктов на 11 млн гривен, а также произведена замена станций катодной защиты и анодных заземлителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что одновременно было разработано и внедрено в эксплуатацию программное обеспечение для дистанционного управления и мониторинга работы станций катодной защиты, что позволило уменьшить эксплуатационные затраты на обслуживание почти на 700 тыс. гривен. Теперь в компанию поступает оперативная информация о состоянии работы средств химзащиты.

"На сегодня для нас одна из главных задач – модернизация и реконструкция сетей, приведение их в соответствие к современному спросу. Это позволит уменьшить расходы газа и затраты на содержание системы. Мы ввели телеметрию на станциях катодной защиты. Такое оборудование увеличит ресурс работы подземных стальных газопроводов. А для наших клиентов - повысит безопасность газоснабжения", - говорит технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

По словам пресс-службы, в целом на сегодня компания обслуживает почти 10 тыс. км сетей, 1.5 тыс. единиц газорегулюючого оборудования (ГРП/ШРП), 626 станций катодной защиты, более 50 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления. До конца 2019 года компания планирует инвестировать в сети еще около 7 млн гривен.