С 11 мая мы меняем условия карантина в Украине, - Минздрав

С 11 мая мы меняем условия карантина в Украине. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, будет разрешаться прогуливаться парками, зонами отдыха, начнут работать учреждения раздробленной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

"Начиная с 11 мая мы меняем условия карантина на территории страны. Каких изменений оно будет касаться? Мы делаем смягчения по сравнению с тем, что у нас есть на сегодня", - заявил он.

По его словам, также начнут работать кафе на вынос, летние площадки и рестораны под открытым небом.

Степанов добавил, что на спортбазах разрешат тренировки спортивных команд.

"Начнут работать салоны красоты. Но этот перечень может работать исключительно при условии соблюдения карантина: соблюдение дистанции, масочного режима и других мер", - добавил он.

Напомним, коронавирусом в Украине, по состоянию на утро 6 мая, заразились 13 184 человек, за сутки зафиксировали 487 новых случаев COVID-19. За сутки инфекцией заразились 487 человек, что на 121 больше, чем вчера.

Кроме того, во Львовской области за сутки заразились коронавирусом 39 человек, что является антирекордом.