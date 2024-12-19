До +11 градусів, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 19 грудня, буде майже без опадів. Місцями стовпчики термометрів покажуть до +11 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У більшості областей без опадів. Лише у північно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
У південній частині та в Карпатах можливий туман, а на північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та південний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень у більшості регіонів +2 +7 градусів. На заході та півдні країни стовпчики термометрів покажуть до +6 +11 градусів, а на сході вдень близько нуля.
Вночі температура буде від +3 до -2 градусів, у східних областях -1 -6 градусів.
У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
У Києві вдень температура повітря буде в районі +5 +7 градусів, а вночі близько нуля.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні спостерігалося значне похолодання, яке також принесло у деякі регіони сніг. Втім, вже цього тижня в Україну повернулася нестабільна погода з відлигою, дощем та мінімальними "мінусом".
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