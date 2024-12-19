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До +11 градусів, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 19 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 19 грудня, буде майже без опадів. Місцями стовпчики термометрів покажуть до +11 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода Україні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У більшості областей без опадів. Лише у північно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ. 

У південній частині та в Карпатах можливий туман, а на північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості регіонів +2 +7 градусів. На заході та півдні країни стовпчики термометрів покажуть до +6 +11 градусів, а на сході вдень близько нуля.

Вночі температура буде від +3 до -2 градусів, у східних областях -1 -6 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вдень температура повітря буде в районі +5 +7 градусів, а вночі близько нуля.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні спостерігалося значне похолодання, яке також принесло у деякі регіони сніг. Втім, вже цього тижня в Україну повернулася нестабільна погода з відлигою, дощем та мінімальними "мінусом".

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