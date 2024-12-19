До +11 градусів, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода Україні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У більшості областей без опадів. Лише у північно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У південній частині та в Карпатах можливий туман, а на північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості регіонів +2 +7 градусів. На заході та півдні країни стовпчики термометрів покажуть до +6 +11 градусів, а на сході вдень близько нуля.

Вночі температура буде від +3 до -2 градусів, у східних областях -1 -6 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вдень температура повітря буде в районі +5 +7 градусів, а вночі близько нуля.