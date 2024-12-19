До +11 градусов, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 19 декабря, будет почти без осадков. Местами столбики термометров покажут до +11 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. В большинстве областей без осадков. Лишь в северо-восточной части местами небольшой мокрый снег и дождь.
В южной части и в Карпатах возможен туман, а на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и южный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем в большинстве регионов +2 +7 градусов. На западе и юге страны столбики термометров покажут до +6 +11 градусов, а на востоке днем около нуля.
Ночью температура будет от +3 до -2 градусов, в восточных областях -1 -6 градусов.
В столице сегодня тоже облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В Киеве днем температура воздуха будет в районе +5 +7 градусов, а ночью около нуля.
Напомним, на прошлой неделе в Украине наблюдалось значительное похолодание, которое также принесло в некоторые регионы снег. Впрочем, уже на этой неделе в Украину вернулась нестабильная погода с оттепелью, дождем и минимальными "минусом".
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