108-річна жінка назвала алкоголь, який вживає кожен день перед їжею: і це не вино

Що відомо про довгожительку?

Попри те, що Есперанса Кортіньяс належить до менш ніж 0,01 % населення світу, яке дожило до 100 років, вона досі танцює, подорожує автобусом і веде активне соціальне життя.

Есперанса живе зі своєю 76-річною дочкою Марі Кармен у їхній квартирі в Оренсе, на півночі Іспанії. В інтерв'ю місцевій радіостанції вона пояснила, що ключ до досягнення 108 років життя - це "працювати, бути активною, добре їсти, бути життєрадісною та веселою".

"Я важко працювала все життя, змалечку доглядала за коровами, що дуже мені допомогло", - розповіла жінка.

Есперанса також цінує здорове харчування, особливо "такі продукти, як овочі чи фрукти", хоча підкреслила, що вона може їсти абсолютно все.

Секретний "шот" і повсякденний ритуал

Але те, що ніколи не відсутнє в її щоденному раціоні, це "шот кавового лікеру" - дуже традиційного напою в цьому регіоні Галісії.

Зазвичай жінка прокидається об 11 ранку і перед їдою вже випиває свій шот кавового лікеру, відомого як licor café. Її дочка готує їжу, і зазвичай близько 13:00 вони насолоджуються місцевими продуктами на обід.

Після відпочинку, хоча вона ніколи не дрімає, Есперанса виходить з дому і сідає на автобус, який везе їх до центру міста, щоб піти до будинку пенсіонерів, де вона грає в карти з подругами

"У мене багато друзів, і ми чудово проводимо час", - каже вона.

З понеділка по суботу вдень вона грає в карти, а в неділю танцює. Есперанса зазначила, що "багато танцювала в своєму житті, і їй це завжди подобалося".

Есперанса Кортіньяс (Скриншот)

Важливість спілкування та активного життя

Столітня жінка підкреслила, що підтримує "постійний зв'язок з родиною та друзями", і ця товариськість "дуже допомогла їй" у довголітті. Її дочка, Марі, щодня насолоджується її компанією і запевнила, що "багато людей наближаються до неї на вулиці, наче вона знаменитість".

Есперанса також не боїться далеких поїздок, і кілька тижнів тому вона поїхала потягом до Аліканте, п'ять годин шляху, щоб побачити свою дочку, яка там живе. Столітній жінці подобається виглядати гарно, у неї є сукні всіх кольорів, і вона завжди розчісує волосся та наносить помаду.