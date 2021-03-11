UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В 104.ua Клиентские пространства поступила первая партия терминалов самообслуживания

Автор: Мария Тарарыева

В 104.ua Клиентских просторах устанавливают 65 терминалов самообслуживания для потребителей природного газа. Это первое такое устройство на рынке коммунальных услуг - оно уже работает в 104.ua Клиентском пространстве в Харькове. В ближайшее время терминалами смогут воспользоваться потребители газа в Чернигове, Виннице и Черновцах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"104.ua разработала собственный терминал для обслуживания потребителей природного газа. Это единственный в Украине терминал на рынке коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Первое устройство установлено в 104.ua Клиентском пространстве в Харькове. Остальные терминалы из партии, которая насчитывает 65 устройств, поступят в клиентские пространства в регионах присутствия компании 104.ua в течение марта.

По словам пресс-службы, функционал терминала позволяет решить актуальнейшие вопросы для потребителей природного газа: распечатать квитанцию, оплатить доставку газа и газ как товар, передать показания счетчика, просмотреть состояние лицевого счета.

"Терминал 104.ua является первым электронным устройством самообслуживания на рынке коммунальных услуг Украины. Он предоставляет комплексное обслуживание без ожидания в очередях и непосредственного контакта с персоналом учитывая сложную эпидемическую ситуацию, - говорит Юрий Петрук, директор ООО 104.ua. - Также в терминале наши клиенты могут распечатать необходимые документы".

В пресс-службе отметили, что все терминалы 104.ua оборудованы POS-терминалами и дают возможность провести экспресс-регистрацию на сайте 104.ua по номеру мобильного телефона.

"В планах компании на первом этапе установить терминалы 104.ua во всех клиентских пространствах, которых сегодня насчитывается 150 в 16 областях Украины. На втором этапе компания 104.ua рассматривает возможность устанавливать свои терминалы в банковских отделениях, торговых центрах, супермаркетах", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины терминалгаз
Читайте также
"Сумыгаз": долги за доставку газа могут быть взысканы по решению суда
"Запорожгаз" в прошлом году газифицировал 200 новых объектов
Прогноз погоды