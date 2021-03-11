До 104.ua Клієнтських просторів надійшла перша партія терміналів самообслуговування

"104.ua розробила власний термінал для обслуговування споживачів природного газу. Це єдиний в Україні термінал на ринку комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Перший пристрій встановлено в 104.ua Клієнтському просторі в Харкові. Інші термінали з партії, яка налічує 65 пристроїв, надійдуть у клієнтські простори в регіонах присутності компанії 104.ua протягом березня.

За словами прес-служби, функціонал терміналу дозволяє вирішити найактуальніші питання для споживачів природного газу: роздрукувати квитанцію, оплатити доставку газу і газ як товар, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку.

"Термінал 104.ua є першим електронним пристроєм самообслуговування на ринку комунальних послуг України. Він надає комплексне обслуговування без очікування в чергах і безпосереднього контакту з персоналом враховуючи складну епідемічну ситуацію, - говорить Юрій Петрук, директор ТОВ 104.ua. - Також в терміналі наші клієнти можуть роздрукувати необхідні документи".

У прес-службі зазначили, що всі термінали 104.ua обладнано POS-терміналами та дають можливість провести експрес-реєстрацію на сайті 104.ua за номером мобільного телефону.

"У планах компанії на першому етапі встановити термінали 104.ua у всіх клієнтських просторах, яких сьогодні налічується 150 в 16 областях України. На другому етапі компанія 104.ua розглядає можливість встановлювати свої термінали в банківських відділеннях, торгівельних центрах, супермаркетах", - йдеться в повідомленні.