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В 104.ua Клиентские пространства поступила первая партия терминалов самообслуживания

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 13:51
В 104.ua Клиентские пространства поступила первая партия терминалов самообслуживания Терминал самообслуживания (пресс-служба 104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

В 104.ua Клиентских просторах устанавливают 65 терминалов самообслуживания для потребителей природного газа. Это первое такое устройство на рынке коммунальных услуг - оно уже работает в 104.ua Клиентском пространстве в Харькове. В ближайшее время терминалами смогут воспользоваться потребители газа в Чернигове, Виннице и Черновцах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"104.ua разработала собственный терминал для обслуживания потребителей природного газа. Это единственный в Украине терминал на рынке коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Первое устройство установлено в 104.ua Клиентском пространстве в Харькове. Остальные терминалы из партии, которая насчитывает 65 устройств, поступят в клиентские пространства в регионах присутствия компании 104.ua в течение марта.

По словам пресс-службы, функционал терминала позволяет решить актуальнейшие вопросы для потребителей природного газа: распечатать квитанцию, оплатить доставку газа и газ как товар, передать показания счетчика, просмотреть состояние лицевого счета.

"Терминал 104.ua является первым электронным устройством самообслуживания на рынке коммунальных услуг Украины. Он предоставляет комплексное обслуживание без ожидания в очередях и непосредственного контакта с персоналом учитывая сложную эпидемическую ситуацию, - говорит Юрий Петрук, директор ООО 104.ua. - Также в терминале наши клиенты могут распечатать необходимые документы".

В пресс-службе отметили, что все терминалы 104.ua оборудованы POS-терминалами и дают возможность провести экспресс-регистрацию на сайте 104.ua по номеру мобильного телефона.

"В планах компании на первом этапе установить терминалы 104.ua во всех клиентских пространствах, которых сегодня насчитывается 150 в 16 областях Украины. На втором этапе компания 104.ua рассматривает возможность устанавливать свои терминалы в банковских отделениях, торговых центрах, супермаркетах", - говорится в сообщении.

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