ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До 104.ua Клієнтських просторів надійшла перша партія терміналів самообслуговування

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 13:51
До 104.ua Клієнтських просторів надійшла перша партія терміналів самообслуговування Термінал самообслуговування (прес-служба 104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

У 104.ua Клієнтських просторах встановлюють 65 терміналів самообслуговування для споживачів природного газу. Це перший такий пристрій на ринку комунальних послуг - він вже працює в 104.ua Клієнтському просторі в Харкові. Найближчим часом зможуть скористатися терміналами споживачі газу в Чернігові, Вінниці та Чернівцях.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"104.ua розробила власний термінал для обслуговування споживачів природного газу. Це єдиний в Україні термінал на ринку комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Перший пристрій встановлено в 104.ua Клієнтському просторі в Харкові. Інші термінали з партії, яка налічує 65 пристроїв, надійдуть у клієнтські простори в регіонах присутності компанії 104.ua протягом березня.

За словами прес-служби, функціонал терміналу дозволяє вирішити найактуальніші питання для споживачів природного газу: роздрукувати квитанцію, оплатити доставку газу і газ як товар, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку.

"Термінал 104.ua є першим електронним пристроєм самообслуговування на ринку комунальних послуг України. Він надає комплексне обслуговування без очікування в чергах і безпосереднього контакту з персоналом враховуючи складну епідемічну ситуацію, - говорить Юрій Петрук, директор ТОВ 104.ua. - Також в терміналі наші клієнти можуть роздрукувати необхідні документи".

У прес-службі зазначили, що всі термінали 104.ua обладнано POS-терміналами та дають можливість провести експрес-реєстрацію на сайті 104.ua за номером мобільного телефону.

"У планах компанії на першому етапі встановити термінали 104.ua у всіх клієнтських просторах, яких сьогодні налічується 150 в 16 областях України. На другому етапі компанія 104.ua розглядає можливість встановлювати свої термінали в банківських відділеннях, торгівельних центрах, супермаркетах", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика терминал газ
NEWS
Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія"
Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія"
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради