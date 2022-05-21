Більше 1000 людей, включаючи віце-президента. Росія розширила санкції проти США

Росія розширила національний стоп-лист, яким як захід у відповідь на постійній основі закритий в'їзд в країну. Цього разу до списку потрапила віце-президент США Камала Харріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ .

На сайті наводиться список з майже 1 тисячі осіб, у тому числі політики, чиновники, а також ряд вищих посадових осіб США, які знаходяться в "стоп-листі" ще з 15 березня. Зокрема, президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

"Підкреслюємо, що вживаються Вашингтоном ворожі дії, які б'ють бумерангом по самим же США, будуть і надалі отримувати належну відсіч", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що російські санкції носять вимушений характер і "націлені на те, щоб змусити правлячий Американський режим, який намагається нав'язати решті світу неоколоніальний світопорядок, заснований на правилах, змінити свою поведінку, визнавши нові геополітичні реалії».

"Росія не шукає конфронтації і відкрита для чесного взаємоповажного діалогу, відокремлюючи американський народ, який незмінно користується у нас повагою, від влади США, що розпалюють русофобію, і тих, хто їх обслуговує. Саме ці люди вносяться в Російський чорний список", - заявили в Міністерстві.