За 1000 днів війни в Україні втрати росіян склали понад 724 тисячі осіб

Ситуація на фронті

Станом на вечір 18 листопада на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях.

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