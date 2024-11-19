За 1000 дней войны в Украине потери россиян составили более 724 тысяч человек

Ситуация на фронте

На вечер 18 ноября на фронте произошло 135 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях.

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