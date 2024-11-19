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За 1000 дней войны в Украине потери россиян составили более 724 тысяч человек

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки российские захватчики потеряли еще 1610 солдат на войне в Украине. Таким образом, потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют более 724 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 19 ноября, потери российских оккупантов составляют:

  • Личный состав - около 724 050 (+1 610 за последние сутки)
  • Танки - 9 382 (+17)
  • Боевые бронированные машины - 19 092 (+33)
  • Артиллерийские системы - 20 632 (+46)
  • РСЗО - 1 252 (без изменений)
  • Средства ПВО - 999 (без изменений)
  • Самолеты - 369 (без изменений)
  • Вертолеты - 329 (без изменений)
  • Беспилотники оперативно-тактического уровня - 19 111 (+38)
  • Крылатые ракеты - 2 754 (+1)
  • Корабли/катера - 28 (без изменений)
  • Подлодки - 1 (без изменений)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 29 548 (+120)
  • Специальная техника - 3 672 (+17)

Ситуация на фронте

На вечер 18 ноября на фронте произошло 135 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях.

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