Почти 100 ученых будут помогать Раде писать законы

По его словам, соответствующее распоряжение было подписано сегодня, 30 декабря. Ученые, которые войдут в совет, будут работать над улучшением украинского законодательства.

"Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но восстановим общественное доверие к законодательной власти. Пусть 2022-й будет щедрым на качественное законодательство!", - написал Стефанчук.

По его словам, разрабатывать важные законопроекты будут академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук. Также они будут работать над концепцией развития законодательства и его отраслей, заниматься систематизацией и мониторингом результатов законодательной деятельности парламента.