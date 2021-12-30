Майже 100 вчених допомагатимуть Раді писати закони

При голові Верховної Ради хочуть створити Науково-консультативну раду. До неї увійдуть 90 науковців та практиків у сфері права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера ВР Руслана Стефанчука у Facebook .

За його словами, відповідне розпорядження підписано сьогодні, 30 грудня. Вчені, які увійдуть до ради, працюватимуть над покращенням українського законодавства.

"Щиро сподіваюся, що разом ми не просто підвищимо якість законодавства, але відновимо громадську довіру до законодавчої влади. Нехай 2022 рік буде щедрим на якісне законодавство!", - написав Стефанчук.

За його словами, розроблятимуть важливі законопроекти академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук. Також вони працюватимуть над концепцією розвитку законодавства та його галузей, займатимуться систематизацією та моніторингом результатів законодавчої діяльності парламенту.