Более 100 тысяч разрушенных домов: Кислица рассказал о российской терроре в Совбезе ООН

Он рассказал о последних российских зверствах, совершенных на территории Украины, - о пытках над пленными и убийстве их и подрыве пенитенциарного учреждения в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались военнопленные.

По его словам, российские оккупанты имели целью скрыть пытки и казни пленных, которые они там проводили.

Кислица также напомнил о ракетных обстрелах одесского порта, который произошел сразу после подписания зернового соглашения в Стамбуле, жилого дома и двух санаториев в Одесской области, пятиэтажки в Часовом Яру, центра города Винницы, о недавних бомбежках гражданских объектов в Кропивницком, в Киевской и Черниговской областях, Чернигова, о ежедневных обстрелах Харькова и Николаева.

"Возмутительно, что россия все еще пытается распространять фальшивки вместо того, чтобы выполнять свои обязательства. Дипломатическая нота, отправленная на этой неделе и подписанная российским поверенным (в РБ), должна стать предметом рассмотрения медиков, а не членов Совета Безопасности", - заявил он.

В ней говорится, что "российские вооруженные силы не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", отметил он.

"Серьезно! Неужели российский дипломат считает, что Совет Безопасности – это студия шоу Скабеевой", - заявил Кислица.

По его словам, "убийство невинных детей - это то, что российские убийцы называют "денацификацией".

Другая объявленная цель - так называемая "демилитаризация" - означает полное уничтожение украинских городов. Гражданская инфраструктура - ​​одна из главных целей, добавил он.

По данным постпреда, по состоянию на июнь в результате российской войны было разрушено или повреждено 116 тысяч жилых домов, в которых проживало 3,5 млн украинцев. В 14 областях Украины разрушены 183 религиозных объекта, в том числе 173 христианских, 5 мусульманских и 5 иудейских.

Вчера стало известно об ударе по колонии, в которой удерживались пленные "азовцы". Оккупанты обвиняют Вооруженные силы Украины в ударах из HIMARS, украинская сторона отрицает и допускает, что помещение с людьми вообще подорвали изнутри.

Что точно известно, так это то, что в результате теракта погибли десятки военнопленных, еще более сотни пострадали.

Подробнее в материале "Умышленно продуманное убийство: все что известно об ударе россиян по колонии в Еленовке".

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