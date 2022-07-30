Понад 100 тисяч зруйнованих будинків: Кислиця розповів про російський терор у Радбезі ООН

Він розповів про останні Російські звірства, скоєні на території України, - про тортури над полоненими і вбивство їх і підрив пенітенціарної установи в окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися військовополонені.

За його словами, російські окупанти мали на меті приховати тортури і страти полонених, які вони там проводили.

Кислиця також нагадав про ракетні обстріли Одеського порту, який стався відразу після підписання зернової угоди в Стамбулі, житлового будинку і двох санаторіїв в Одеській області, п'ятиповерхівки в Часовому Яру, центру міста Вінниці, про недавні бомбардування цивільних об'єктів в Кропивницькому, в Київській і Чернігівській областях, Чернігова, про щоденні обстріли Харкова і Миколаєва.

"Обурливо, що Росія все ще намагається поширювати фальшивки замість того, щоб виконувати свої зобов'язання. Дипломатична нота, відправлена на цьому тижні і підписана російським повіреним (в РБ), повинна стати предметом розгляду медиків, а не членів Ради безпеки", - заявив він.

У ній говориться, що "російські збройні сили не завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури", зазначив він.

"Серйозно! Невже російський дипломат вважає, що Рада Безпеки – це студія шоу Скабєєвої", - заявив Кислиця.

За його словами, "вбивство невинних дітей - це те, що російські вбивці називають "денацифікацією".

Інша оголошена мета-так звана "демілітаризація" - означає повне знищення українських міст. Цивільна інфраструктура-одна з головних цілей, додав він.

За даними постпреда, станом на Червень в результаті російської війни було зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків, в яких проживало 3,5 млн українців. У 14 областях України зруйновано 183 релігійні об'єкти, у тому числі 173 християнських, 5 мусульманських і 5 юдейських.

Вчора стало відомо про удар по колонії, в якій утримувалися полонені "азовці". Окупанти звинувачують Збройні Сили України в ударах з HIMARS, українська сторона заперечує і допускає, що приміщення з людьми взагалі підірвали зсередини.

Що точно відомо, так це те, що в результаті теракту загинули десятки військовополонених, ще більше сотні постраждали.

Детальніше в матеріалі "Навмисне продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці".

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