Более 100 тыс. потребителей "Черниговгаза" пользуются дистанционными сервисами

Каждый четвертый потребитель природного газа в Черниговской области сейчас передает показания счетчика и получает мгновенные консультации через онлайн сервисы. Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

"Для потребителей Черниговской области самым популярным сервисом остается "Личный кабинет" на сайте на сайте 104.ua. Его преимущества оценили более 100 тыс. потребителей АО "Черниговгаз". В онлайн-кабинете можно передать показания счетчика, узнать цену природного газа, оплатить потребленный газ и посмотреть историю своих расчетов. А также, раньше всех, получить счет. Заказать обратный звонок и узнать необходимую информацию у специалиста", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что более 319 тыс. консультаций было предоставлено через email и "Личный кабинет" с начала года.

"Мы как сервисная компания ценим время наших потребителей, это один из важнейших ресурсов современной жизни. Поэтому стараемся как можно больше привлекать наших клиентов к онлайн - сервисам. Чтобы каждый смог оценить преимущества такого общения с компанией и сэкономить свое время", - отметила Председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

В пресс-службе рассказали, что для регистрации в личном кабинете на сайте 104.ua потребителю понадобится указать номер лицевого счета, сумму последнего платежа за газ или номер счетчика газа и свой email (адрес электронной почты). Но следует учитывать, что на один email можно зарегистрировать только один лицевой счет.

"Если нужно управлять сразу несколькими лицевыми счетами, например, для помощи своим родным АО "Черниговгаз" рекомендует пользоваться паблик-аккаунтом 7104ua в Viber и мобильные приложения для смартфонов 104 Mobile и к iPhone 104 Mobile Light. В ноябре 2019 больше 7000 пользователей природного газом в Черниговской области передали показания счетчика именно через Viber, а с ноября через паблик-аккаунт 7104ua можно получать счета в формате PDF. Также популярными остаются SMS-сообщение на номер 7104, АО "Черниговгаз" с начала года получили более 69 000 показаний именно таким способом", - говорится в сообщении пресс-службы.