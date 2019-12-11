Понад 100 тис. споживачів "Чернігівгазу" користуються дистанційними сервісами

Кожен четвертий споживач природного газу в Чернігівській області зараз передає показання лічильника і отримує миттєві консультації через онлайн-сервіси. Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

"Для споживачів Чернігівської області найпопулярнішим сервісом залишається "Особистий кабінет" на сайті на сайті 104.ua. Його переваги оцінили більше 100 тис. споживачів АТ "Чернігівгаз". В онлайн-кабінеті можна передати показання лічильника, дізнатися ціну природного газу, оплатити спожитий газ і подивитися історію своїх розрахунків. А також, раніше всіх, отримати рахунок. Замовити зворотній дзвінок і дізнатися необхідну інформацію у фахівця", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що більш 319 тис. консультацій було надано через email і "Особистий кабінет" з початку року.

"Ми як сервісна компанія цінуємо час наших споживачів, це один з найважливіших ресурсів сучасного життя. Тому намагаємося якомога більше залучати наших клієнтів до онлайн - сервісів. Щоб кожен зміг оцінити переваги такого спілкування з компанією і заощадити свій час", - зазначила голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова.

У прес-службі розповіли, що для реєстрації в особистому кабінеті на сайті 104.ua споживачеві знадобиться вказати номер особового рахунку, суму останнього платежу за газ чи номер лічильника газу і свій email (адресу електронної пошти). Але слід враховувати, що на один email можна зареєструвати тільки один особовий рахунок.

"Якщо потрібно управляти відразу декількома особовими рахунками, наприклад, для допомоги своїм рідним АТ "Чернігівгаз" рекомендує користуватися паблік-аккаунтом 7104ua в Viber і мобільні додатки для смартфонів 104 Mobile і до iPhone 104 Mobile Light. У листопаді 2019 більше 7000 користувачів природного газом у Чернігівській області передали показання лічильника саме через Viber, а з листопада через паблік-аккаунт 7104ua можна отримувати рахунки в форматі PDF. Також популярними залишаються SMS-повідомлення на номер 7104, АТ "Чернігівгаз" з початку року отримали понад 69 000 показань саме таким способом", - йдеться в повідомленні прес-служби.